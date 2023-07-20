Российским будет только то, что возьмут в бою войска РФ – Царев

Анатолий Лапин.  
20.07.2023 19:16
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не отдаст России никакие территории в результате каких-либо переговоров – РФ достанется лишь то, что сможет взять ее армия.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не отдаст России никакие территории в результате каких-либо переговоров – РФ достанется лишь...

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По мнению Царева, на Украине также не будет политика, готового официально признать потерю территорий.

«Ни один президент на Украине, ни один политик – могут быть политики, которые будут говорить о том, что «давайте заморозим», но это не будет мейнстримом. На Украине вопрос «Чей Крым» не зря выбрали как пароль для определения «свой-чужой». Это экзистенциальный вопрос. Вопрос территории, вопрос земли – является самым главным. Ни один президент не сможет подписать бумажку какую-то с Российской Федерацией, где он откажется от каких-то территорий…

Я сейчас общаюсь со многими друзьями и политиками из России, и очень многие, понимая о том, что для Соединенных Штатов осенью, в крайнем случае весной, к марту, (надо) закончить конфликт на Украине каким-то образом, считают, что Российская Федерация сможет выкрутить руки Соединенным Штатам, чтобы закончить конфликт, и начинают загибать пальцы, говорить: «Одесса должна быть наша, Левобережная Украина должна быть наша и так далее».

Спорят не с американцами и европейцами, а друг с другом: «Нет, и вот это тоже должно быть наше». Поверьте мне, надежды, что в договорном формате можно будет освободить какие-то наши территории, они не оправданы по той же причине, по какой я уже говорил выше – фронт, если и будет заморожен, то есть, граница будет заморожена по линии фронта. Вот, докуда дойдут наши войска, те территории, которые мы будем контролировать, это и будет заморозка.

Будет это подписано? Я очень сомневаюсь. Многие верят, что будут подписаны какие-то соглашения, политиков, которые развязали войну на Украине, сметут, придут какие-то другие. Но мне кажется, что это нереально – слишком много крови пролито и слишком сильны алармистские настроения на Украине», – заключил Царев.

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