Россия должна признать Приднестровье и снять молдавский вопрос – эксперт-международник

30.05.2022  19:31 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Приднестровье – первая республика Новороссии, борьба за которую развернулась 20 лет спустя.

Об этом в эфире «Общественной службы новостей» заявил координатор международной гражданской инициативы «Русский союз», политолог Алексей Кочетков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приднестровье – первая республика Новороссии, борьба за которую развернулась 20 лет спустя. Об этом...

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«Это первая республика Новороссии, по сути, зачинатель движения возрождения Новороссии, которая с оружием в руках боролась за свою независимость, суверенитет и воссоединение с исторической Родиной. Сколько может этот вопрос висеть в воздухе? Если мы сейчас сможем решить вопрос Приднестровья, и у Молдавии люфт для колебаний очень резко сократится», – отметил Кочетков.

Он напомнил, что референдум о воссоединении с Россией прошел в Приднестровье 16 лет назад.

«Приднестровцам не сказали тогда даже не очень красивой фразы: «Мы вас услышали». Провели и провели. Пора, наверное, их услышать. Нужно реализовать решение того референдума – признать независимость ПМР. Не может эта история длиться бесконечно. Молдавии они не нужны, Румынии – тем более. Нужны США, которые далеко. Сколько на это обращать внимание?

Это будет козырем в переговорах с Молдавией. Когда Приднестровье перестанет быть инструментом шантажа России. Нужно снять этот вопрос с повестки. Любой, кто попытается развязать конфликт с Приднестровьем, будет понимать, что это прямой конфликт с Россией. Следующий этап – Одесская область. Одесса ждет», – заключил Кочетков.

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