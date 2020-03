Россия еще не сказала своего последнего слова на Балканах

30.03.2020, Белград, Ксения Голуб

Окончательно ли Балканы перешли под контроль НАТО, или же Россия в состоянии повернуть этот процесс вспять? Готова ли сегодня Сербия присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии?

На эти и другие вопросы в интервью «ПолитНавигатору» отвечает доктор политических наук, профессор факультета безопасности Белградского университета и бывший военный атташе Сербии в Москве Мирослав Младенович.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Процесс поглощения НАТО Балкан начался с бомбежек и завершается сейчас, когда к альянсу присоединилась Македония. Чем может ответить Россия, или же она проиграла этот регион?

– Я не совсем согласен, что такой процесс завершается, и что вообще может закончится. Это, конечно есть желание НАТО и его передового государства. Но, история нас учит по-другому. «В борьбе за гегемонию, Испания и Португалия были заменены Голландией. Голандию потом из гонки выбросила Англия, входя в конфронтацию с Францией. В конце XIX века Германия и Америка угрожали лидерству Англии, а потом США заняли позицию мирового гегемона. Потом эта позиция была нарушенна существованием СССР. После падения социализма, Америка осталась одна как мировой лидер» – так пишет сербский профессор М.Печуйлич. Значит ли что это конец? Конечно – нет.

В период агрессии против Югославии, Россия и сама боролась с большими проблемами: экономический коллапс страны, полная утрата авторитета центральной власти, конфликт между ветвями государственной власти вплоть до бомбардировки парламента, усиление центробежных политических сил, реформа (другими словами, разрушение) системы обороны и т.п.

Реальные факты подтверждают, что в силу своего геостратегического положения Сербия оказывается плотно вписанной во все перипетии мировой политики. Более того, в зависимости от конкретных исторических условий Сербия становится ядром/эпицентром серьезных геополитических трансформаций (Балканские войны начала и конца ХХ века, Первая мировая война, современный кризис). Она занимает центральное место в стыковом регионе мировой политики, где сходятся мировые религии и культуры, перемешиваются и возникают новые нации и государства. Таким образом регион Балкан и Сербия в частности весьма интересны для больших геополитических субъектов.

В контексте расширения НАТО на Балканах, Сербия остается единственной надеждой для возможного присутствия России в этом районе.

Использовал ли совокупный Запад приобретенный в Югославии опыт в других регионах планеты? И способен ли он реализовать его в нынешних условиях?

­- Без сомнений агрессия против Югославии была своего рода обучением для реализации идеи однополярного мира и обоснования существования НАТО в таких условиях. Летом 1993 года, когда все больше поднимался вопрос о существовании НАТО и его значении после распада СССР, в США начались дебаты о расширении и изменении роли альянса. Группа влиятельных американских экспертов в статье «Создание нового НАТО», опубликованной в журнале «Foreign Affairs», разработала идею спасения.

А именно – Альянс должен был либо покинуть историческую сцену (out of bussines), либо ввести принцип действия вне границ государств-членов (out of area).

Чтобы это прямо не противоречило России, администрация США предложила компромиссное решение – программу «Партнерство ради мира», которая должна была стать своего рода «комнатой ожидания» для членства в НАТО. В этом контексте кризис в Боснии стал важным испытанием, в соответствии с которым Североатлантический договор должен был продемонстрировать возможности для «out of area» – операций.

Чтобы подтвердить такую концепцию, последовала бомбардировка Югославии — серьезное преступление прежде всего против международного права. НАТО бомбило суверенное государство, нарушая базовые принципы международного права, включая основные положения Устава ООН. Как хорошо сказала Елена Пономарева, профессор МГИМО, «Балканы – это политическое зеркало, в котором мы можем видеть наше будущее, и такое балканское будущее ждет (только) тех, кто слаб духом и не желает сражаться за свою страну, за свою историю, за свое будущее».

В нынешних условиях гораздо сложнее реализовать такую концепцию. На геополитической сцене повились новые игроки, Китай и Россия в первую очередь, да и сама Америка переживает постепенный стратегический упадок по многим направлениям.

Еще в конце 1980-х годов некоторые американские эксперты предупреждали, что Соединенные Штаты могут оказаться в положении, в котором на протяжении всей истории находились великие империи, когда на пике власти они погружались в кризис, который в конечном итоге приводил к их падению. В классической статье «Взлет и падение великих держав», опубликованной в 1988 году, американский историк Пол Кеннеди видел причину в том, что он назвал имперским перенапряжением (imperial overstretch). Это выход империи за пределы ее способности ассимилировать и контролировать территорию, которую она охватывает.

Не надо забывать и то, что влияние на других – это все-таки двусторонний процесс. Когда-то римское государство интегрировало варваров и попыталось сделать так чтобы одно племя становилось защитником от других. Результатом стала «варваризация» целой империи и, в конечном – ее крах. Быстрое расширение исламского населения в Европе и африканцев в Америке многие видят, как процесс, который будет изменять основные характеристики коренных наций. «И вопить будет «Алла!» с башни Эйфеля мулла», – предупреждает знаменитый русский философ Александр Зиновьев.



Как военная помощь России помогает предотвратить угрозу повторения бомбардировок? Возможно ли, что Сербия, окруженная со всех сторон НАТО, когда-то присоединится к ОДКБ?

– Недавно, в русском журнале «Сравнительная политика и геополитика» вышла совместная статья с моим прекрасным коллегой и большим специалистом по Балканам Еленой Георгиевной Пономаревой. Кроме остального, там сделан и анализ актуального и возможного будущего поведения Сербии в условиях НАТО окружения. Сербия сегодня, как и на протяжении всей своей истории, старается проводить многовекторную политику. Проведенный анализ выявил три базовых вектора развития современной Сербии.

Первый – евроатлантическая интеграция, которая, несмотря на очевидный кризис, остается, начиная с 2000 года, приоритетным направлением для официального Белграда.

Выбор ЕС в качестве «империи по приглашению», требующего признания независимости Косово и

вступления в НАТО, иллюстрирует только одно: выбор цивилизационного курса

развития, отношение Балкан к Европе и наоборот – Европы к Балканам, является

сквозным противоречием жизни региона и причиной крутых зигзагов его истории и

современности.

Второй вектор-балансир – российский, определенный не столько экономическими, сколько культурно-историческими и политическими факторами. Однако сохранение

присутствия требует от России серьезных усилий, конкретных предложений по формированию новой повестки дня, что находит конкретное выражение в поиске эффективных методов внешнеполитической деятельности. Реализация такого подхода подразумевает четкое определение национальных интересов России в этом регионе и понимание целей внешнеполитической деятельности. Это в свою очередь невозможно без

проведения масштабного аудита ресурсов, методов и технологий влияния. На основе

такого анализа возможно будет сформулировать стратегию присутствия и обозначить

образ действий для защиты и продвижения своих интересов в Сербии и во всем балканском регионе не только на современном этапе, но и на перспективу.

Третий вектор – Китай. Пока традиционные для Балкан игроки апеллируют к истории, пытаются играть на фобиях балканских народов и строят геополитические

стратегии, Китай исключительно экономическими средствами наращивает свое присутствие в регионе. Ценность Пекина для Сербии и других стран региона не только в

финансовой и мобильной (решения о старте проектов принимаются в сравнении с

ЕС, Россией и США в очень сжатые сроки) привлекательности, но и в политической

нейтральности.

Проще говоря, китайские компании готовы работать и с «филами», и с «фобами», к какой бы части света не относились эти корни. Более того, с Китаем среднестатистический серб связывает определенные позитивные ожидания: сохранение и создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, дешевые товары, социальные лифты, географическая мобильность и другое. Китай заходит на Балканы, имея не только стратегию, но и решая тактические задачи. Даже сегодня, когда идет борьба с вирусом корона, Китай предстает, как главный и большой защитник и друг.

Все перечисленные направления имеют своих сторонников и оппонентов. Трудно сказать у которого больше шансов.

В момент бомбардировок Югославия обращалась к Ельцину с предложением о вступлении в состав союзного государства России и Белоруссии для защиты, но Кремль не поддержал инициативу. Как к такой идее отнеслись бы в Сербии сейчас?

– После Первой мировой войны и Великой октябрьской революции Советская Россия, а затем и Советский Союз оказались фактически исключены из числа «великих держав», к которым, с некоторыми оговорками, все же относилась Российская империя. После Второй мировой войны СССР стал «второй сверхдержавой мира». Затем разрушение Советского Союза в результате «перестройки» и деградация Российской Федерации в ходе «рыночных реформ» 90-х гг. снова поставили страну на грань геополитического выживания. Восстановление системы государственно-монополистического капитализма, происходившее после прихода к власти Владимира Путина, снова вернуло Россию в ряды «великих держав».

Россия сегодня гораздо более привлекательна для большей части населения, и, несомненно, что процент тех, кто хотел бы большей интеграции с таким мировым игроком, растет с каждым днем. Но, как уже впереди сказано, существуют еще два, а то и три варианта для Сербии (евроатлантический, китайский и путь к сохранению нейтралитета).