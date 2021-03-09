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09.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Россия готовит присоединение ЛДНР – Корчинский

Новости Украины

Россия меняет свою тактику и теперь вместо попыток сохранить республики Донбасса в составе Украины, она будет проводить политику их признания.

Об этом в эфире 4 канала завил бывший лидер УНА-УНСО, националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Корчинского, это также может обернуться очередным референдумом по признанию ЛДНР и присоединению их к России.

«Несомненно, обострение будет. Это будет и военное обострение, и военно-политическое обострение. Думаю, что будут определенные шаги Москвы и политические. Если Москва до последнего времени впихивала оккупированные территории в Украину, пыталась инкорпорировать их в тело Украины как раковую опухоль, но сейчас, кажется, будет изменение этой политики и они будут, возможно, проводить следующий референдум и как-то более формально присоединять их к РФии или признавать их статус независимых республик.

Это не только давление на Украину – это давление на Запад. РФия прекрасно понимает и эта тактика работает, что чем больше ты неприятностей и неудобств создаешь Западу, тем большее количество контактов у тебя с ним. То есть с тобой разговаривают для того, чтобы тебя успокоить. То есть начинай плеваться, сморкаться в занавески, бить окна и с тобой будут разговаривать, просить, чтобы ты этого не делал», – заявил Корчинский.

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