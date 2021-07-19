Россия и Китай становятся на пути американской и турецкой экспансии в Центральную Азию

19.07.2021, Москва, Айнур Курманов

На прошлой неделе, 15-16 июля, в Ташкенте прошла международная конференция высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», в которой приняли участие представители 44 стран, в том числе и главы дипломатических ведомств России и Китая. Сам форум готовился уже давно и посвящен теме развития транспортных коридоров, хотя сама региональная повестка явно меняется под влиянием событий в соседнем Афганистане.

Формат мероприятия также оказался многовекторным, так как в нем приняли участие делегации ЕС и США. И понятно почему, так как идеей фикс руководства Узбекистана является проект прокладки железнодорожной магистрали «Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар» протяженностью около 600 км, которая свяжет кратчайшим маршрутом Центральную Азию через Афганистан с Пакистаном и Ближним Востоком. А данный маршрут больше в интересах европейского капитала и строительство его уже согласились профинансировать частично ЕБРР, Всемирный банк, Исламский банк развития, Европейский инвестиционный банк и другие.

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Конечно, такая престижная конференция высокого уровня становится бенефисом Узбекистана во главе с Шавкатом Мирзиёевым и показывает всем, что именно он является на сегодняшний момент лидером и главным действующим лицом Центральной Азии, от которого зависят транспортные потоки и модернизация экономик всех стран региона. Естественно, что Ташкент хочет замкнуть на себя все эти потоки, так как прогнозный объём перевозки грузов в первые годы эксплуатации составит 4 млн. тонн с дальнейшим увеличением до 7 млн. тонн в год.

Но как писал Лев Толстой в одном из своих произведений «гладко было на бумаге, но забыли про овраги». Дело в том, что «Дорожную карту» по строительству железной дороги «Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар» подписали Ташкенте Узбекистан, Афганистан и Пакистан еще 2 февраля 2021 года. Тогда же было решено осуществить данный проект за 5 лет, для чего правительства намеревались привлечь 4,8 млрд долларов кредитных средств. То есть это произошло еще за долго до официального объявления президентом США Байденом о том, что американские войска будут выведены из Афганистана, а потому вся инициатива с транспортным коридором в Пакистан и Индию повисла в воздухе.

Поэтому прозвучавшие тезисы в речи министра иностранных дел России Сергея Лаврова несколько отрезвили собравшихся, а слова его касались реальной ситуации, сложившейся в Афганистане.

«К сожалению в последнее время мы стали свидетелями стремительной деградации ситуации в Афганистане. В свете спешного вывода контингента США и НАТО резко возросла неопределенность развития военно-политической обстановки в этой стране и вокруг нее. Афганский кризис обостряет угрозу перетока нестабильности в сопредельные страны. Угроза такого сценария является серьезным препятствием на пути вовлечения Афганистана в региональное сотрудничество. Исходим из того, что планы продвижения транспортных транспортно-логистических и транспортно-энергетических проектов, связывающих Центральную и Южную Азию, должны полностью учитывать ситуацию с безопасностью на земле», – отметил глава российского дипломатического ведомства.

Сергей Лавров напрямую увязал вопрос всеобщего урегулирования в этой стране с успешной реализацией всех экономических и транспортных проектов, связывающих регион с Южной Азией. Без установления мира в Афганистане добиться этих целей просто невозможно. По логике на мероприятие должны были быть приглашены представители Талибана, как стороны, которая уже контролирует по разным данным от 65 до 85 процентов территории страны. Игнорирование этого игрока, который возможно вскоре завладеет всеми ключевыми городами и столицей, приведет лишь к крушению всех заманчивых планов.

Впрочем, Москве уже удалось наладить диалог и даже получить заверения представителей Талибана, делегация которой недавно посетила Россию, что они не будут вести боевые действия в отношении бывших советских среднеазиатских республик, перекроют весь наркотрафик и не допустят развития движения ИГИЛ как в северных регионах, так и во всей стране. Поэтому план западных банков, США и ЕС по возведению транспортного коридора в обход Китая и Ирана, а также качестве противовеса «Один пояс, один путь» терпят явный крах.

Несмотря на это американцы пытаются из всех сил сохранить своё влияние и присутствие, договорившись на конференции о создании новой диалоговой площадки для консультаций по урегулированию внутриафганского кризиса куда вошли Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан. За день до открытия мероприятия в Ташкенте также состоялась очередная встреча формата С5+1, который был создан в 2015 году и стал площадкой для взаимодействия США с пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. На нем Вашингтон также пытался навязать свою повестку и разрешить возможность размещения своих баз и «учебных центров» якобы для борьбы с исламским терроризмом.

Поэтому не нужно строить иллюзии относительно самого формата конференции, которая стала полем, где столкнулись геополитические интересы Запада в лице ЕС и США, с одной стороны, и России и Китая, с другой. Поэтому все стороны пытались за счет официальных и неофициальных переговоров обсудить все вопросы и навести мосты с азиатскими странами, которые оказываются задействованы в новом геополитическом раскладе в регионе после вывода американских войск.

Российская же сторона в лице Сергея Лаврова дала всем понять, что рассматривает вопросы интеграции только через призму укрепления ЕАЭС и выстраивания экономического и транспортного моста с Китаем и планом «Один пояс, один путь». То есть именно такой конструкт является безальтернативным на сегодняшний момент для Центральной Азии и все попытки обойти две великие державы или строить маршруты без учета их интересов заранее обречены на провал.

«Координацией между действующими в Евразии интеграционными объединениями ведется в частности в рамках сопряжения планов ЕАЭС с проектом Китая «Один пояс, один путь». Совместно с партнерами мы работаем над созданием взаимосвязанного пространства между Содружеством независимых государств и Шанхайской организацией сотрудничества через комплекс скоординированных мер в торговой, транспортной, энергетической и других сферах», – отметил Сергей Лавров в своем выступлении.

Подобная позиция Москвы является консолидированной и общей с Пекином. Это доказывает и совместная встреча Сергея Лаврова и его китайского коллеги Ван И 15 июня в Ташкенте в рамках всё той же конференции, на которой стороны еще раз подтвердили выработанный совместный курс на установление влияния в регионе. Министр иностранных дел КНР подтвердил это в следующем своём высказывании:

«Наши лидеры очертили новые перспективы двусторонних отношений, и мы готовы вместе с российскими коллегами укреплять и продвигать наше стратегическое сотрудничество».

Интересно, что Ван И уже в течение нескольких дней, предшествующих конференции в Ташкенте, колесил по столицам бывших советских среднеазиатских республик, где гарантировал от лица Поднебесной поддержку и защиту. Об этом он собирался беседовать и с Шавкатом Мирзиёеым, так как Пекин чрезвычайно озабочен усилением Анкары и пантюркистских настроений в правящих элитах в связи с образованием Организации тюркских государств, саммит которого осенью пройдет в Стамбуле. Об этом мы поподробнее расскажем в другой своей статье.

И тут позиция Ташкента может оказаться ключевой, так как и Ашхабад, и Душанбе безоговорочно ориентируются на Узбекистан. При этом, как показали события на границе между Киргизией и Таджикистаном, узбекское руководство оказалось не столь заинтересованной в росте влияния Турции. В любом случае Шавкат Мирзиёев должен учитывать мнение Москвы и Пекина, которое на данный момент оказалось общим. И возможно мы станем свидетелями значительного замедления процесса строительства этой разрекламированной Организации тюркских государств.

Сергей Лавров и Шавкат Мирзиёев.

Так или иначе, Москва заинтересована в росте регионального влияния Ташкента и позитивно восприняла решение президента Узбекистана постепенно встраиваться в ЕАЭС, о чем в своей речи отметил и Сергей Лавров:

«Неотъемлемой частью становления «Большого Евразийского партнерства» является расширение и углубление интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. И я бы хотел с удовлетворением отметить, что в декабре прошлого года к работе этого союза в статусе наблюдателя подключился Узбекистан».

Соответственно, можно сказать, что выступление Сергея Лаврова и его встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Китая Ван И показывают возросшее влияние и силу России в регионе, которые демонстрируют всем, что без её участия никакие иные геополитические проекты, в том числе транспортные и энергетические маршруты попросту невозможны.