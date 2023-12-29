Россия идет к стратегическому перелому на фронте

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Тактической задачей для российской армии является полное освобождение ДНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил полковник полковник в отставке, бывший пресс-секретарь НМ ДНР Эдуард Басурин, отвечая на вопрос о целях ВС РФ на предстоящий год?

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«Ближайшая тактическая задача очевидна – полное освобождение Донецкой Народной Республики. Стратегически… тут сказать сложнее. Хотя на днях Дмитрий Анатольевич Медведев напомнил про то, что Харьков, Киев, Одесса и Николаев – это русские города. Наверное, это и есть стратегическая задача», – сказал Басурин в интервью «Комсомольской правде».

По его мнению, для достижения этих целей необходимо увеличение группировки на театре военных действий, а «все силы в государстве должны объединиться с единой целью – победить».

«Верховный главнокомандующий сказал, что добровольцы приходят каждый день и людей достаточно. Сколько именно – ему виднее. В идеале группировка должна была бы быть под миллион. Кроме передовых частей, нужны вспомогательные. И ощутимое численное превосходство необходимо», – убежден полковник.

Он сравнивает попытку ВСУ прорваться на юге с 1942 годом во время Великой Отечественной войны.

«В 2024-м должен «наступить 1943-й» – с новым Курском. Движения на Артемовском и Донецком и Харьковском направлениях говорят о том, что этот «Курск» наступает. И вот когда будет сломлено сопротивление противника на Харьковском и Донецком направлениях, можно будет сказать, что в 2024-м будет великая победа», – резюмировал Басурин.