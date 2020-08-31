Монтян: Россия зря сделала ставку на Медведчука

31.08.2020, Киев, Игорь Петров

Россия, как на Украине, так и в других странах постсоветского пространства продолжает делать ставку на выходцев из чиновничьих кругов, которые при случае «кинут» Москву, как уже бывало не раз.

Об этом на канале «Голос правды» заявила киевский юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все вменяемые страны стремятся расширять сферы влияния, а Россия почему-то считает что у неё свой путь. Нет, здесь своего пути быть не может. Надо находить сторонников, надо находить людей, с которыми можно работать. И не продажных сволочей типа Медведчука, а реально нормальных людей понимающих, что если мы не объединимся хотя бы тремя республиками, то пиндосы и Европа нас просто помножат на ноль, не сегодня так завтра.

Не будет Навальный – будет Хренальный, они придумают кого-то другого, они еще подождут пока вымрут все кто помнил Советский Союз и совместную жизнь. Они подожду 10, 20, 30 лет, но они придут. Сейчас они просто слегка фальстартанули, но они еще придут если кое-кто не возьмется за ум», – сказала Монтян.

По ее словам, среди украинского политикума просто нет людей, которые могут и хотят объединять действительно пророссийские силы, а таких, как Виктор Медведчук интересуют только деньги.

«А кто это будет делать? Идейная «кастрюля» Лёвочкин? Или пришибленный нацик Кива? Или Медведчук, которого интересует только бабло и больше нечего, и который втирает Путину, что на самом деле его интересует что-то другое.

До тех пор, пока до Путина не дойдет, что, если лошадь сдохла, то с нее надо слезть, и он будет продолжать делать ставку на Медведчука и ему подобных, ситуация в Украине будет именно такой и никакой другой. Он уже просрал здесь все, что только мог, а после того, как он взял себе в партию Киву, то, даже заткнув носы, нормальные люди за ОПЗЖ же голосовать не будут. Что тут непонятного: лошадь сдохла – пара слезать», – сказала Татьяна Монтян.