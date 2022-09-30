Россия использовала не более 30% своего потенциала – Сивков

Новости Украины

В рамках спецоперации на Украине Россия применяла всего 20-30% от того номинала оружия, которым она располагает. В связи с этим нет никакой необходимости в подключении ядерной компоненты.

Об этом в эфире интернет-канала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начнем с того, что российская армия не разгромлена, российская армия пополняется, и хотя пятая колонна лишила возможности нашу армию действовать эффективным способом, то я полагаю, именно сейчас, после референдума, наша армия может начать действовать, я надеюсь, начнет действовать так, как положено. Конечно, ей это будет сложнее, чем это было бы раньше, в начале спецоперации, но, тем не менее, это будет возможно сделать. Поэтому говорить о том, что российской армии сегодня нужно применять ядерное оружие для того, чтобы решать задачи на территории Украины, нет никаких оснований. Скажу более того – российская армия даже обычное оружие, которое могла бы там использовать, задействовала не более, чем на 20-30% от того потенциала, который она могла бы использовать. То есть, попросту говоря, российские вооруженные силы еще толком не использовали свою мощь, о каком ядерном оружии надо говорить?», – заявил Сивков.