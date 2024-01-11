Россия изменила тактику ударов и выбивает стратегические резервы ВСУ – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
11.01.2024 11:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские удары по Украине удары продлятся до двух месяцев, а после этого ВС РФ возьмутся за оперативную глубину фронта.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские удары по Украине удары продлятся до двух месяцев, а после этого ВС РФ...

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«Можно констатировать по результатам ведения боевых действий с начала 24-го года, что Вооруженные силы Российской Федерации взяли тактику ударов по тыловым районам в целях выбивания стратегических и оперативных резервов, боевой техники, поставляемой нам стратегическими союзниками, а также по предприятиям ВПК», – сказал он.

«Проведенные с начала 24-го года две полноценные классические воздушные операции с использованием всего арсенала имеющегося вооружения Воздушно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации являются тому подтверждением. А именно – беспилотные летательные аппараты, крылатые и гиперзвуковые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты в целях перегрузить нашу систему ПВО, чтобы нанести удары по инфраструктуре, военным объектам и аэродромам.

Выбить за счет массовости наши ракеты зенитно-ракетным комплексом, провести охоту на наши системы ПВО для их уничтожения, сломать волю к сопротивлению в момент ослабления международной поддержки и навязать свою волю. Воздушные атаки будут продолжаться минимум месяц, максимум – два. После этого они переключатся непосредственно на оперативную глубину фронта или сам фронт», – заявил Стариков.

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