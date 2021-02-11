Россия хочет открыть иностранцам дверь на свой арктический шельф

11.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия успешно и динамично развивает экономические программы по освоению Арктики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил вице-премьер – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, отвечая на вопрос о развитии Арктики.

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«По Арктике все совсем неплохо. Законы подписаны полгода назад, за это время у нас появилось более 200 млрд рублей заявленных инвестиций в шесть проектов, которым мы будем оказывать инфраструктурную поддержку. Около сотни уже заявившихся резидентов. Работа по развитию Арктики идет достаточно динамично. Мне кажется, что нам удалось подготовить преференциальную модель по Арктике лучше, чем на Дальнем Востоке. Думаю, что через достаточно короткое время мы сможем говорить о реализации целого ряда новых проектов в арктической зоне», – говорит чиновник.

Также он ответил на вопрос о привлечении иностранных компаний к развитию арктического шельфа.

«Я считаю, что российский шельф может осваиваться значительно интенсивнее. Соответствующий законопроект подготовлен, мы хотим его в ближайшее время принять. При сегодняшних ценах на нефть, при их колебании, при ситуации, связанной с санкциями, с коронавирусом, привлечь инвесторов на российский шельф будет крайне сложно, если не сказать хуже», – считает вице-премьер.

«Тем не менее, если мы законодательно откроем дверь на шельф, скажем, что Россия готова принимать иностранные инвестиции в его освоение, несмотря на целый ряд условий, допускать российские частные компании, мне кажется, сделаем стратегически правильный шаг. Дальше будем пытаться эти инвестиции привлечь», – резюмировал Трутнев.