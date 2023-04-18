Россия может пойти на тайные сепаратные переговоры с Европой – эксперт

Россия может пойти на сепаратные переговоры с Западом, разбив единство между США и Европой.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, сегодня Европа лишается перспектив дальнейшего развития, поэтому она также может пойти вначале на тайные, а потом и на явные переговоры.

«Сегодня Европа – это самое слабое у них место, и встает вопрос, с кем и как мы будем договариваться. Мы иногда имеем в виду представление о коллективном Западе, что нам надо иметь дело с коллективным Западом, а кто там во главе – США. Год назад мы так и говорили: «Договоримся с США – договоримся и с НАТО». Сегодня ситуация резко изменилась, и мы можем уйти на хорошо известную историкам ситуацию сепаратного мира.

Мы можем начать договариваться с Европой. Сначала, может быть, не очень открыто, потом – в более открытых форматах. Если мы сегодня растащим эту коалицию Запада – то, чего и добивались США, это иметь единый фронт Запада. Вот, если он распадется, тогда будет другая возможность для разговоров, но она будет уже идти не на коллективной, а на этой сепаратной основе.

Да, такая перспектива сегодня, с моей точки зрения, вполне реальна – Европа попала в такое положение экономическое, что у нее самое главное не текущий момент, а Европа лишается перспектив своего дальнейшего социально-экономического, политического единого и технологического развития. Это почти катастрофа для европейской цивилизации», – заключил Васильев.