Россия может повторить киевскую операцию, но другим способом – Ищенко

Россия начинает атаковать на разных направлениях фронта в рамках спецоперации и может повторить попытку окружения или взятия Киева.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ищенко, вопрос Киева все равно, рано или поздно, возникнет – по мере продвижения российских войск к берегам реки Днепр.

«Видно, что Россия начала активно наступать на всех фронтах. Если раньше активные боевые действия велись только в ДНР, дуге, протянувшейся от Славянска до Угледара, то сейчас активные действия ведутся и на южном фронте, и под Харьковом, и, фактически, постепенно начинает полыхать весь фронт. Пока только под Запорожьем более-менее тихо. Но лиха беда начало.

То есть, Россия пытается реализовать свое преимущество ускоренными темпами. Потому что раньше мы как рассматривали – Россия наступает в Донбассе, возьмет Донбасс – будет наступать еще где-то. Сейчас Россия пытается наступать сразу везде, соответственно, рисунок спецоперации должен измениться. Соответственно, не буду сразу утверждать, но, очевидно, появится возможность и интерес к каким-то более глубоким рейдам.

Если мы можем уже активно действовать по всей линии фронта от Харькова до Николаева, и если мы начинаем уже продлевать эту линию фронта от Харькова постепенно на север, то что мешает через некоторое время повторить киевскую операцию, если не в полном объеме, то по крайней мере, в районе Сум, Чернигова и так далее. А выход ближе к Днепру поставит в повестку дня вопрос о том, как разбираться с Киевом.

Это достаточно большая городская агломерация. Его окружать и штурмовать, наверное, будет достаточно долго и кровопролитно, попытаться каким-то образом ворваться внутрь, захватить военное руководство там или попытаться его каким-то образом ликвидировать? То есть, у России будет возникать на третьем этапе масса возможностей к активизации диверсионной работы в тылу противника», – заявил Ищенко.