Россия на пике, мы упустили свой шанс на войне – Арестович

Анатолий Лапин.  
04.10.2024 15:55
  (Мск) ,  Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ближайшие два месяца фронт ждет жесточайшая битва, поскольку Россия находится на пике, а Украина упустила свой шанс на войне.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ближайшие два месяца фронт ждет жесточайшая битва, поскольку Россия находится на пике, а Украина...

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«Они на пике, этот пик возможностей исчерпается к концу ноября. Это означает две вещи – октябрь и ноябрь будут молотилкой страшной, которой не было, потому что они будут до конца пытаться эти возможности использовать.

Второе – единственный способ это тормознуть, у нас который остался, это мирные переговоры, про которые президент и говорит, и к которым мы все идем. Поэтому мы упустили свой шанс на войне, Россия приняла несколько стратегических решений, а мы не приняли ни одного», – заявил Арестович.

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