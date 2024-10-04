Россия на пике, мы упустили свой шанс на войне – Арестович

Ближайшие два месяца фронт ждет жесточайшая битва, поскольку Россия находится на пике, а Украина упустила свой шанс на войне.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они на пике, этот пик возможностей исчерпается к концу ноября. Это означает две вещи – октябрь и ноябрь будут молотилкой страшной, которой не было, потому что они будут до конца пытаться эти возможности использовать.

Второе – единственный способ это тормознуть, у нас который остался, это мирные переговоры, про которые президент и говорит, и к которым мы все идем. Поэтому мы упустили свой шанс на войне, Россия приняла несколько стратегических решений, а мы не приняли ни одного», – заявил Арестович.