Россия начнет возрождение ядерной отрасли Сербии в конце этого года

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Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович провел переговоры в Дубае в рамках недели «Росатома» на Всемирной выставке «ЭКСПО -2020» с президентом «Росатом Оверсиз» Евгением Пакермановым.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе проведенных переговоров Попович и Пакерманов договорились о том, что совместное российско-сербское предприятие по строительству в Сербии исследовательского Центра ядерной науки, технологий и инноваций будет учреждено и начнет работу к середине марта, а к концу года стартует и непосредственно строительство самого Центра.

«От начала проектирования до окончания строительства должно пройти четыре года, а на пятый год это будет самый современный центр такого типа в Европе», – рассказал СМИ о реализации проекта после прошедшей встречи и обсуждения деталей с российским коллегой сербский министр.

Глава «Росатом Оверсиз»в свою очередь отметил, что началась реализация проекта, который несколько лет согласовывался с правительством Сербии. По его словам, межправительственные соглашения были подписаны в конце прошлого года в ходе визита президента Сербии Александра Вучича в Россию, реализация проекта готовится в несколько этапов.

Первоначально упор будет сделан на применение медицинских технологий, на производство радиофармпрепаратов (препаратов, используемых в области ядерной медицины), на строительство циклотронного комплекса по производству этих препаратов, которые можно будет использовать как в Сербии, так и экспортировать.

На более позднем этапе появится возможность построить исследовательский реактор, который, по словам Пакерманова, станет хорошей научной базой для развития образования и применения неэнергетических ядерных технологий.

«Одной из ключевых задач исследовательского центра является подготовка кадров. В прошлом, во времена СФРЮ и академика Павла Савича и других, мы были лидерами в развитии ядерных технологий на юго-востоке Европы, но после моратория на строительство АЭС, принятого в 1989 году (после Чернобыльской катастрофы ), мы потеряли много качественных кадров. Начинаем практически с нуля. И русские находятся на вершине лестницы в этом направлении. Венгры и болгары, у которых есть атомные электростанции, уже выразили готовность быть участниками нашего центра, использовать его вместе с нами для планирования и развития своих кадров в ближайшие десятилетия», – сказал Ненад Попович.