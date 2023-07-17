Россия официально объявила атаку на Крымский мост терактом
17.07.2023 10:33
(Мск) , Москва
Атака на Крымский мост – это теракт со стороны Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Там подтвердили, что жертвами теракта стали двое гражданских людей.
«В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста».
Спасибо!
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