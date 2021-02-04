Россия останется гаванью стабильности посреди мирового кризиса – экономист

04.02.2021, Москва, Елена Острякова

Россия станет наиболее комфортным местом для жизни в условиях надвигающегося мирового экономического кризиса.

Об этом в эфире радиостанции «Аврора» заявил российский экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия – это единственное место в мире, которое может остаться тихой гаванью на фоне общих катаклизмов и пертурбаций. Это не значит, что жизнь у нас будет хорошая, но, по крайней мере, это будет жизнь более-менее нормальная, чего нельзя сказать ни про Соединенные Штаты Америки, что видят уже все, ни про Западную Европу, ни про Китай. Ну, может быть, получше немножко будет в Японии, но Япония страна специфическая и, соответственно, совершенно очевидно, что ее сильное экономическое развитие на сегодня невозможно. Эта страна перекредитованная и закредитованная. И заинвестированная», – сказал Хазин.

Именно относительное благополучие России, по его мнению, станет основной причиной массировнной атаки Запада на нее.

«Абсолютно очевидно что на западе ситуация стремительно ухудшается, и я, в общем, уже считаю что обвал очень вероятно будет в этом году. И по этой причине они должны ликвидировать любые альтернативы, которые на их фоне будут казаться успешными. Мы видим, как либеральный лагерь прилагает титанические усилия, чтобы ухудшить экономическую ситуацию в нашей стране. Про триллион рублей, которые недодал минфин в экономику я уже говорил», – отметил Хазин.

Он считает, что «раскачивание лодки вещь категорически недопустимая» и даже призывает усилить давление на президента РФ в этом направлении, чтобы заставить его действовать решительнее.

«Да, я считаю, что давление на Путина с точки зрения смены экономической политики, должно становиться все более и более жестким. Просто потому, что терпеть больше невозможно. И либо мы начнем улучшать экономическое положение, либо же уже этой осенью, скорее всего, поддержать ситуацию, по крайней мере в ряде регионов, будет практически невозможно», – предупредил Хазин.

Он предлагает создать систему «не столько государственной, сколько общественной пропаганды».

«Уровень неадекватности, особенно у молодёжи, ну, там, до 35ти лет, чудовищный. Дело не в том, что это плохие люди, я сейчас не говорю про то, что они там необразованные, я говорю, что они просто не понимают, что происходит. Они не понимают, кто с кем, кто заодно, и что самое главное, они все время отождествляют Путина с той командой, которая создает у нас проблемы. И вот это серьезная ошибка, которую обязательно нужно исправлять. Я поэтому всех, кто хотя бы немножко в чем-то разбирается, очень прошу максимальным образом свою личную пропаганду в этом направлении развивать», – призвал экономист.