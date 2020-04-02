02.04.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Сербия
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Россия отправит в помощь Сербии военных врачей и дезинфекторов




В ходе телефонного разговора президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин пришли к соглашению о том, что Москва окажет Белграду помощь в борьбе с эпидемией COVID-19.

Об этом в своем твиттере сообщил президент Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень хороший разговор с президентом России Владимиром Путиным. Подтвержденная дружба и значительная помощь прибывает в Сербию. Спасибо Владимиру Путину и русскому народу!», – написал на своей странице в твиттере Александр Вучич.

Впоследствии пресс-служба сербского президента сообщила о том, что Владимир Путин выразил солидарность народу Сербии и пообещал направить в эту страну российских врачей и экспертов по дезинфекции объектов.

«Президенты Вучич и Путин сошлись во мнении, что отношения между Сербией и Россией – это отношения подлинного доверия. Два государственных деятеля подчеркнули необходимость их встречи, как только они совместно победят пандемию COVID-19», – говорится на сайте президента Сербии.

Частично эту информацию, только в более сжатом формате, подтвердила и пресс-служба президента России.

«Обсуждены предпринимаемые в обеих странах меры по борьбе с эпидемией коронавируса, а также возможности практического сотрудничества на этом направлении, – сообщается на сайте российского президента. –  В духе традиционно дружественных российско-сербских отношений условлено об оказании гуманитарной помощи Сербии в целях противодействия распространению инфекции. Эта помощь, включая направление специалистов, будет в основном осуществляться по линии Министерства обороны России».

 

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