Россия перехватывает стратегическую инициативу, «контрнаступ» в прошлом – полковник СБУ

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Россия перехватывает стратегическую инициативу у ВСУ, загоняя украинскую армию в оборону. Это значит, что так называемому «контрнаступлению» ВСУ пришел конец.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Авдеевский и Купянский участок – это самые два серьезные (направления), где ведутся самые серьезные бои. Купянский даже чуть-чуть меньше. Противник сейчас перехватывает стратегическую инициативу. С учетом того, что мы уже проводим оборонительную операцию в Авдеевке, наше контрнаступление остановилось. Не может быть наступление и оборона одновременно, ну – не может быть! Или наступление, или оборона – вот, они сейчас перехватывают на этом участке, на Купянском перехватывают. В Бахмуте и на юге пока идут взаимные контрнаступления, встречные бои», – заключил Стариков.