Россия поставит в Сербию шесть ракетных комплексов «Панцирь»

21.01.2020, Москва, Елена Острякова

Россия намерена поставить Сербии до шести зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-С1» в этом году в рамках контракта между двумя странами.

Об этом сообщает Air Force Technology, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Системы, предназначенные для защиты от направленного воздушного налета, будут поставлены уже в этом году.

Его мобильная версия включает в себя боевую машину, управляемые ракеты класса «земля-воздух», 30-миллиметровые снаряды и транспортер-погрузчик. Он также имеет техническое обслуживание и учебные помещения. Каждая система «Панцирь» способна направлять до четырех ракет одновременно.

Разработанный тульским Конструкторским бюро приборостроения КБП и изготовленный Ульяновским механическим заводом «Панцирь-С1» в настоящее время используется такими странами, как Вьетнам, Сирия, Иордания, Иран, Ирак и ОАЭ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сербия сможет закупить в ближайшее время у России системы ПВО С-400 и «Бук».

Как водится, свое неудовольствие по поводу закупки Сербией российского вооружения выразили США.