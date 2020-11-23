Россия продолжает быть культурной метрополий России – Белковский

23.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Культурной метрополией Украины, как и всех постсоветских стран, по-прежнему остаётся Россия, потому что русский язык в этих странах, несмотря на всю дискриминацию со стороны власти, остаётся доминирующим.

Об этом в эфире украинского YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большая проблема Украины состоит в том, что культурной метрополией Украины остаётся Россия. Так и для многих стран постсоветского пространства, ведь очень примечательно то, что президент Азербайджана Алиев записывает ролик о победе азербайджанского оружия в Армении по-русски, не по-азербайджански, не по-турецки, а по-русски. Потому что во многом ментально он по-прежнему в Советском Союзе.

Поэтому пока не будет титанов культуры и формирования действительно независимой внешней политики в культурном плане – так и будет. Это и способствует маргинализации национальной культуры. Как не запрещай русский язык – запрещён он не будет, его не победить, вне зависимости от юридических ограничений, на него налагаемых», – отметил политолог.

Он рассказал, что после украинских эфиров все националисты и «патриоты» общаются по-русски.

«Это моё любимое, когда все в студии говорят по-украински, особенно что «я главный украинский националист в мире», знает украинский язык лучше большинства представителей национальной элиты, а после этого все идут на фуршет и говорят по-русски. Дети в украинских школах поступают также само: на уроках говорят по-украински, а выходя из класса, и говорят по-русски», – заключил Белковский.