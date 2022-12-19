Россия разместила в Белоруссии свои стратегические вооружения

19.12.2022  23:45 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Россия поставила в Белоруссию комплексы ПВО С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Об этом сегодня на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия поставила в Белоруссию комплексы ПВО С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Об этом...

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«Мы обсудили некоторые важные детали сотрудничества в сфере военной безопасности.  Особая вам благодарность, и не только от меня и военных, за то, что вы выполнили свое обещание. Мы сегодня поставили боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Белоруссии. И самое главное – комплекс «Искандер», – сказал Лукашенко.

Он также подтвердил слова Путина о том, что Белоруссия начинает готовить экипажи для стратегических самолетов, способных нести ядерное вооружение.

«Вы подняли тему по подготовке и тренировке наших экипажей, способных нести специальное вооружение и специальные боеприпасы. Мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в РФ. Сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами.

Это не угроза кому-то. Я вас информировал, что у нас вызывает опасение напряжение по периметру границ Союзного государства, прежде всего, на Западе. И нам надо обезопасить Союзное государство. Вы сделали решительный и важный шаг в поддержке Беларуси», – сказал Лукашенко.

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