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16.09.2021 21:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, ЕС, Китай, Общество, Политика, Россия, Строительство, Экономика
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Россия развивает новые геоэкономические кластеры – украинский эксперт

Российское правительство готово строить новый экономический кластер на оси Братск-Иркутск, а также развивать Северный...

Российское правительство готово строить новый экономический кластер на оси Братск-Иркутск, а также развивать Северный морской путь, в чём заинтересованы Китай и Северная Европа.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После того, как формулировались новые задачи пространственного и территориального планирования, которые прозвучали публично в выступлениях политических лидеров РФ, мы видим, что всё это воплощается в проекты.

В частности, усиление экономического и демографического центра России – ось Братск-Иркутск, где от имени правящей партии «Единая Россия» говорится, что там появятся новые города. Это не просто идеи под выборы, за этим стоит замысел формирования новых кластеров в России, который обеспечит новый рост этой части страны», – сказал он.

Кроме того, политолог подчеркнул, что Россия реализует новый геоэкономический проект – Северный путь.

«Уже неоспоримо, что один из самых успешных геопроектов России – Северный морской путь, который уже больше чем развитие транспортного пути по перемещению товаров. Речь идёт о новом геоэкономическом кластере, который становится возможным не только из-за потепления, но и из-за новых технологических возможностей.

Разворачивается новый проект, в который втягивается Китай и вся Северная Европа, и в которой затрагиваются интересы Дании и Гренландии», – подчеркнул Ермолаев.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что живущая исключительно за счёт наследия СССР Украина должна стать по-настоящему «свободной» и полностью отказаться от всего, что связывает её с советским прошлым – от экономики до государственных границ.

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