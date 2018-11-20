Россия сделала с крымскими мечетями то, на что не решилась Украина

20.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Правительство Крыма узаконило правовой статус мечетей на полуострове, чего не делалось в украинский период.

Об этом у себя в «Фейсбуке» написал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Мечети будут переданы Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК), что, по мнению депутата, лишит запрещенные мусульманские организации открыто заниматься мессионерской деятельностью.

«В период Украины из-за отсутствия правоустанавливающих документов на мечети различные враждующие между собой экстремистские мусульманские организации боролись за управление мусульманскими культовыми объектами», – написал Бальбек.

По его данным в марте 2014 года было выявлено 338 мечетей, построенных при Украине, из которых 286 оказались бесхозяйными и только 4 мечети были надлежащим образом оформлены.

«На ноябрь 2018 года общее количество мечетей возросло до 368, из них бесхозяйными являются 305, но все они за счет бюджетных средств будут узаконены с дальнейшей передачей в ДУМК», – написал Бальбек.

По его данным за последние четыре года уже получены документы на 78 земельных участков под мечети и 27 зданий.