09.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Россия «сдохнет от голода» без Украины – нацистка из АТО


Россия всегда будет воевать с Украиной, потому что без «нэньки» РФ нежизнеспособна и не в состоянии сама себя прокормить. Киеву надо воевать и ждать, когда «агрессор сдохнет от голода».

Об этом в эфире телеканала «Espreso.TV» заявила одиозная националистка, инструктор боевиков АТО Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Самбул), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия ведёт с нами войну постоянно, просто меняются инструменты этой войны. И сколько она будет существовать у нас под боком, столько Украина должна бороться за свои границы. Просто враг не оставляет нам никаких шансов.

Если Зеленский думал, что война на Украине – это личная ссора Порошенко с Путиным, и Путину просто надо посмотреть в глаза и понравиться, то он кирдык, как ошибся. И я надеюсь, что он уже догадывается, как ошибся, если кто-то ему там не нашептывает на ухо по этому поводу», – сказала она.

По мнению националистки, Россия якобы не способна существовать без Украины, потому что в таком случае её некому кормить.

«Помириться с Путиным нельзя, Россия всегда воевала с Украиной. Россия не может существовать без Украины, она загибается, вы посмотрите на её экономику. Эту Россию некому кормить, она скоро сдохнет, и она это понимает, поэтому идёт на Украину ва-банк», – добавила каратель в Донбассе.

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