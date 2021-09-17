Россия спустила на воду новый корабль с «Калибрами»

17.09.2021 17:15 (Мск), Казань, Михаил Рябов

На зеленодольском заводе имени А.М. Горького в Татарстане состоялась торжественная церемония спуска на воду серийного малого ракетного корабля проекта 21631, которому приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова присвоено наименование «Град».

«Корабли проекта 21631 на деле доказали свою высокую эффективность, действуя в составе ВМФ. Их характеристики проверены на практике. Развернутое серийное строительство малых ракетных кораблей проекта 21631 позволило заметно усилить потенциал надводных сил Военно-Морского Флота, который сегодня с честью выполняет задачи любой сложности», — сказано в поздравлении главкома ВМФ России.

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В рамках мероприятия также состоялось традиционное разбитие бутылки шампанского о борт корабля «крестной матерью», а также награждение лучших работников завода, внесших значительный вклад в развитие судостроительного производства.

Малые ракетные корабли проекта 21631 строятся на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького с 2010 года. Согласно данным разработчика, они являются многоцелевыми кораблями и оснащены самыми современными образцами вооружения.

В настоящее время уже девять единиц данного проекта успешно выполняют поставленные задачи в составе ВМФ России.