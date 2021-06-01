Россия усложняет жизнь авиадебоширам

01.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Для усиления сдерживающих мер в отношении пассажиров, нарушающих правила поведения на борту, Российская Федерация присоединится к Монреальскому протоколу 2014 года.

Об этом в ходе заседание Комитета Совете Федерации по международным делам заявил начальник отдела аэронавигационного обеспечения Департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ Дмитрий Степанко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Законопроект разработан Министерством транспорта РФ с целью повышения уровня безопасности полётов. Присоединение Российской Федерации к Монреальскому протоколу 2014 года, изменяющему конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту гражданских воздушных судов – это делается для усиления сдерживающих мер в отношении пассажиров, нарушающих правила поведения на борту», – заявил Степанко.

Также чиновник отметил, что принятие закона позволит улучшить безопасность на гражданских воздушных суднах.

«Монреальский протокол 2014 года изменяет указанную конвенцию, подписанную в 1963 году в Токио. Он уточняет виды запрещённого поведения на борту: физическое нападение или угроза такого нападения в отношении члена экипажа, или отказ следовать законным указаниям, полученным от командира воздушного судна, или от его лица в целях безопасности.

Монреальский протокол позволяет перегонщикам и эксплуататорам, независимо от места регистрации воздушного судна, применять к нарушающим дисциплину на борту пассажирам, нормы национального законодательства. Кроме того, командиру воздушного судна разрешается привлекать сотрудников службы авиационной безопасности для применения ограничительных мер к лицу, которое совершило или готовится совершить на борту воздушного судна преступления или акты, угрожающие безопасности судна, пассажиров или членов экипажа.

Принятие законопроекта позволит не только обеспечить безопасность и эффективное эксплуатирование экономических рейсов, но и сделает воздушные перевозки более привлекательным видом транспорта для пассажиров», – предложил Степанко.

Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал рекомендацию палате регионов ратифицировать данный протокол.