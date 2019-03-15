Россия в Совбезе ООН разгромила сказочников, ни разу не посетивших Крым

15.03.2019, Нью-Йорк, Максим Карпенко

Заявлять об «ужасах российской оккупации Крыма» сегодня могут лишь сказочники, которые сами за эти пять лет ни разу не побывали на полуострове.

Об этом, выступая на заседании Совета безопасности ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя России в этой организации Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он провел эксперимент и предложил поднять руку тем присутствующим в зале заседаний, кто бывал на полуострове за последние пять лет. Ожидаемо, никто из дипломатов, представляющих страны Запада, республику не посещал.

«За пять лет, прошедших с момента так называемой «революции достоинства», а на самом деле, с момента госпереворота в Киеве, таких сказочников на Украине и вокруг нее расплодилось много…

Мы ничего не имеем против сказок, даже страшных. В конце концов, это отдельный литературный жанр. Проблема в том, что эти сказки, сознательно или нет, воспринимаются многими нашими впечатлительными партнерами за чистую монету, на их основании делаются выводы и принимаются меры.

Давайте проведем небольшой эксперимент – пусть поднимут руки те в этом, кто был в Крыму после его воссоединения с Российской Федерацией. Я, например, в Крыму был трижды. Один раз, когда он еще был украинским, два раза, когда он стал российским, поэтому могу сравнивать сам.

А к вам позвольте один вопрос – на каком основании вы можете судить о жизни территории, на которой вы не были и о которой вы, на самом деле, ничего не знаете и узнать не стремитесь. Что вам мешает приехать в Крым?

Вопреки тем бредням, которые мы услышали не в первый раз, Крым – абсолютно открытый российский регион. Мы приглашаем туда всех, потому что скрывать в Крыму нам нечего. При наличии российской визы попасть туда нет никаких проблем», – заявил Полянский.