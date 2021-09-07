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07.09.2021 13:54 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Россия заставила ВСУ договариваться напрямую с ЛДНР – украинский боевик

Новости УкраиныРоссия фактически добилась того, чтобы украинская сторона вела переговоры с представителями ЛНР и ДНР....

Россия фактически добилась того, чтобы украинская сторона вела переговоры с представителями ЛНР и ДНР.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил боевик АТО, волонтер Дмитрий Лиховий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам боевика, Россия постепенно выдавливает все остатки украинского из ЛДНР.

«То, что мы видим – это такая тактика мелких шагов. Вот, залез на одну ступню, потом на шаг, потом еще немного. Это Россия заходит, заходит, постепенно выдавливает и потом уже такая ситуация, с которой мы должны смириться. Если раньше там был Совместный центр по контролю и координации, в нем были русские, то сейчас там русских нет и нужно де-факто договариваться напрямую с сепарами или не напрямую, а через ОБСЕ, но с сепарами, а не с русскими», – возмущается боевик.

Он говорит, что теперь, когда нужно запросить прекращение огня, то приходится договариваться с ЛДНР.

«Россия уже этого так или иначе добилась. И так же контроль границы, теперь она туда ОБСЕ не пускает, они сказали, что им это невыгодно… Ну и далее они потихоньку доводят свою полноту возможностей своей власти на оккупированных территориях. Могут вообще всем раздать российское гражданство или еще что-то сделать, могут провести выборы свои», – заявил Лиховий.

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