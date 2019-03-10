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10.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Коррупция, Россия, Украина
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Россия знает как минимум 80% всей секретной информации Украины

Окружение Петра Порошенко пытается погасить скандал вокруг контрабандных закупок в России комплектующих для украинской армии по завышенным ценам, объявляя, что подробности контрактов ВСУ являются «государственной тайной» в условиях военного конфликта. Однако в Москве автоматически известно как минимум 80% всей секретной информации Украины.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посол США в Украине заявила, что необходимо реформировать «Укроборонпром» и рассекретить государственный оборонный заказ. Я вам, как офицер-контрразведчик, полковник СБУ официально заявляю, что у нас в стране около 80 процентов всей секретной информации составляют секреты бывшего Советского Союза, которые известны России, нашему противнику.

Чтобы не пустить общественность, журналистов, чтобы они не увидели, какие есть коррупционные сведения, тут же «Укроборонпром» и Минобороны секретят те данные, которые не являются секретными и уже известны Российской Федерации», – пояснил Стариков.

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