Россию пытаются принудить к переговорам о дальнейшей судьбе Крыма
Несмотря на оптимистичные заявления российских политиков, в Москве считают серьезной угрозу наступления ВСУ на Крым.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет Newsweek.
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Издание приводит слова председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, который в ответ на угрозы Киева уже до конца года зайти в Крым заявил:
«Украина не имеет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад также не предпримет реальных усилий, чтобы помочь Украине в этой авантюре. Поэтому дальше уровня «анонса» киевские власти не пойдут».
При этом в публикации отмечается, что, несмотря на такие заявления, президент России Владимир Путин серьезно относится к угрозе Крыму.
«Его войска построили новые системы траншей вокруг границы с Крымом, готовясь окопаться и сражаться», – говорится в статье.
Примечательно, что депутат Госдумы генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев назвал украинские угрозы захвата Крыма «фантазиями», но при этом призвал быть готовыми к серьезной обороне полуострова.
«Киев будет настаивать на подрыве влияния Москвы в Крыму. Это уже происходит и выражается в ударах по военным аэродромам в Саках, множественных взрывах складов с боеприпасами, атаке морских беспилотников на Севастопольскую бухту и, конечно же, повреждении Керченского моста», – заявила Newsweek научный сотрудник и менеджер Украинского форума в программе Россия и Евразия британского аналитического центра по международным делам Chatham House Орися Луцевич.
Она считает, что угроза позициям России в Крыму — это один из способов заставить Кремль сесть за стол переговоров, включающих обсуждение будущего полуострова.
«Они могут счесть это лучшей альтернативой, чем военное поражение их позиций в Крыму», – считает Луцевич.
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