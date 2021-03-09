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09.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, Экономика
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Рост российской экономики может оказаться выше прогнозов


Российская экономика уже оправилась от коронакризиса и демонстрирует позитивные тенденции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил научный сотрудник института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов.

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«По прогнозам профессиональных экспертов, которых опросил наш институт в феврале, в нынешнем году экономика России вырастет на 2,8%. И позитивные изменения в нашей и мировой экономике уже налицо. Цена нефти сильно выросла за последние полгода. Безработица снижается, причем быстрее, чем в предыдущие кризисы. Вакцинация идет хорошими темпами, премьер Михаил Мишустин призвал завершить ее до осени», – сказал экономист.

По его словам, статистика показывает, что российская экономика адаптировалась к современным условиям и от второй волны пандемии пострадала гораздо меньше, чем от первой.

«Поэтому не исключаю, что в нынешнем году темпы роста российской экономики России могут быть даже выше прогнозов – до 3,5%», – считает Кондрашов.

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