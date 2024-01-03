Рупор «соросят»: Будем сидеть под обстрелами – но никаких переговоров

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Украинцам «нужно набраться терпения», чтобы пережить новые российские ракетные удары, ведь официальный Киев по-прежнему отказывается от переговоров о мире с Россией, рассчитывая дождаться от Запада новые системы ПВО.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший советник главы МВД Украины Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цели [ударов ВКС РФ] остаются теми же, что и год назад. В первую очередь это деморализация украинского общества и создание усталости от войны. Они накопили большой запас ракет, можно допустить, что это не последние такие массированные атаки, и они в принципе будут ещё повторяться. Просто нам надо набраться терпения, нам нужно больше ПВО. И нужно просто понимать, что следующий месяц будет сложным», – сказал Денисенко.

Он подчеркнул, что таким образом Москва пытается склонить Украину и Запад к скорейшим переговорам, однако бандеровцы не пойдут на перемирие.

«Ключевая задача Владимира Путина – заставить коллективный Запад сесть за стол переговоров. Ему кроме военных результатов не менее важно начать переговорный процесс. Все заявления, которые делает РФ в последнее время, направлены на одно: «Мы будем стрелять, вы не выдержите, и всё равно сядете за стол переговоров. Потому садитесь как можно раньше». Он снова хочет с точки зрения силы, хотя пока что силу не демонстрирует, начать переговорный процесс. Надеюсь, ничего у него не получится», –подытожил оратор.