Рупор «соросят»: Будем сидеть под обстрелами – но никаких переговоров

Вадим Москаленко.  
03.01.2024 21:11
  (Мск) , Киев
Просмотров: 694
 
Дзен, Политика, Украина


Украинцам «нужно набраться терпения», чтобы пережить новые российские ракетные удары, ведь официальный Киев по-прежнему отказывается от переговоров о мире с Россией, рассчитывая дождаться от Запада новые системы ПВО.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший советник главы МВД Украины Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам «нужно набраться терпения», чтобы пережить новые российские ракетные удары, ведь официальный Киев по-прежнему...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Цели [ударов ВКС РФ] остаются теми же, что и год назад. В первую очередь это деморализация украинского общества и создание усталости от войны.

Они накопили большой запас ракет, можно допустить, что это не последние такие массированные атаки, и они в принципе будут ещё повторяться. Просто нам надо набраться терпения, нам нужно больше ПВО. И нужно просто понимать, что следующий месяц будет сложным», – сказал Денисенко.

Он подчеркнул, что таким образом Москва пытается склонить Украину и Запад к скорейшим переговорам, однако бандеровцы не пойдут на перемирие.

«Ключевая задача Владимира Путина – заставить коллективный Запад сесть за стол переговоров. Ему кроме военных результатов не менее важно начать переговорный процесс. Все заявления, которые делает РФ в последнее время, направлены на одно: «Мы будем стрелять, вы не выдержите, и всё равно сядете за стол переговоров. Потому садитесь как можно раньше».

Он снова хочет с точки зрения силы, хотя пока что силу не демонстрирует, начать переговорный процесс. Надеюсь, ничего у него не получится», –подытожил оратор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть