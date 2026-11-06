Победа Демпартии на выборах в США позволит ей заставить Дональда Трампа возобновить финансирование бандеровцев.

Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Надо иметь в виду нашу систему – если он хочет одобрить, например, бюджет Пентагона – это очень важный законопроект ежегодно. Наши демократические лидеры, если они разумные, а я так и считаю, могут, допустим, внести поправку в этот законопроект, который финансирует Министерство обороны, – поправку выделить деньги для Украины.

И тогда Трамп окажется в сложной ситуации – он наложит вето на бюджет Пентагона? Нет, он не может этого сделать.

Сейчас демократы имеют такое огромное большинство, что такие поправки они могут внести. Я не говорю, что это будет, но хочу объяснить, почему люди типа меня, которые на 100% поддерживают Украину считают, что имеют такие новые возможности, которых вчера у нас не было», – лелеет надежду отпетый русофоб.