Русская Одесса в день юбилея получила оплеуху от мэра

02.09.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Молодой человек, вас таки интересует, как Одесса празднует свой юбилей? И я вам скажу. Внешне — все по обыкновению помпезно и шумно. С утра и до поздней ночи гремят и будут греметь оркестры и концерты, всяческие шествия и действа станут забавлять одесситов и гостей города.

Но…почему же у меня так скверно на душе, как будто это не день рождения нашей общей Мамы, а поминки по ней? – А вы прочтите этот кусочек из поздравления мэра Одессы Геннадия Труханова, обращенного к одесситам…

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«Дорогие одесситы!

Поздравляю вас с 225-летием Одессы!

Юбилейная дата – это всегда подведение итогов, обращение к своему прошлому, размышления о настоящем.

Одесса – маленькая модель мира. Практически нет такой нации, которая, так или иначе, не имела бы отношения к нашему городу. Ее строили греки и французы, итальянцы и евреи – десятки национальностей. Сегодня за неё отвечаем мы — украинцы», – заявил градоначальник.

Вас ничего здесь не смущает? А для меня, как и для большинства моих земляков, — текст сей подобен прилюдной оплеухе! Ведь наш пан городской голова изволил просто-напросто исключить из списка и тех, кто создал Одессу, и (судя по тому же источнику), из модели мира, русский народ. Народ, чье имя носила империя, отвоевавшая эту землю у турок да татар. Чья императрица и издала судьбоносный указ об основании города и порта, дав ему звучное имя Одесса. Народ, кровью коего полита эта земля во многих войнах против захватчиков и супостатов… А напоследок — сей отставной капитан Советской армии, еще недавно распинавшийся за Русский мир, изволил окрестить всех нас украинцами…

Мерси, пан есаул, говоря на вашей теперь «ридний мови»! Вот только, если вы отреклись от своего происхождения, не стоит распространять это очередное предательство на одесситов, по-прежнему хранящих верность своему роду-племени, истории и языку. Одесса была, есть и будет городом русской славы, Городом-героем, а не щирой провинцией страны, ставшей задворками и головной болью Европы.

Да и та «ответственность», о коей сказано в этой речи, привела за годы самостийности к уничтожения большинства «китов», на коих стояла Одесса — от флота, промышленности и науки до того самого традиционного мирного совместного жития одесситов, обернувшегося безнаказанным убийством, Одесской Хатынью 2 мая 2014 года… И если это «ответственность», то что же тогда назвать расточением и уничтожением? Причем, виновны здесь, конечно же, не этнические украинцы, но то националистическое меньшинство, что правит нами все эти годы, а за последние пять лет — вошло во вкус безнаказаного братоубийства и грабежа.

И когда настанут очередные выборы нашей местной власти, я четко знаю, за кого голосовать не стану. Ибо припособленчество, коллаборационизм, пана есаула и его присных, перешло все границы пристойного.

И я ли один после такого оскорбления?

P.S.

И уж вовсе непонятно, почему среди памятников, к подножию коих сегодня возлагали цветы, не оказалось… символа города. Нашего незабвенного Дюка де Ришелье! Или его местные власти таки напрочь отдали на откуп национал-иди…, пардон, патриотам, имеющим манеру натягивать на монумент великого француза, служившего Российской империи, свои селюковские вышиванки?!

Символично однако. И печально до боли. Что же, и это пройдет. Не одну оккупацию пережил мой вечный город. Переживет и эту, смыв со своего светлого лица и слезы унижения, и все следы временщиков да захватчиков.И вернувшись к своему природному состоянию РУССКОГО города, объединившего все бесчисленные народы, его создавшие!