Русские берегут технику для выхода на оперативный простор экс-начальник украинского Генштаба

Игорь Шкапа.  
23.07.2025 15:10
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинской армии нужно не стебаться над ВС РФ, а тщательно изучать их опыт

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Львов медиа», заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Украинской армии нужно не стебаться над ВС РФ, а тщательно изучать их опыт Об...

Ведущая заметила, что украинцы сначала смеялись над ВС РФ, которые начали применять для штурмов позиций мотоциклы, но теперь признают эффективность этой тактики.

«Тактика малых групп, мотоциклеты, багги – все стало эффективным. Силы обороны Украины формируют мотоциклетные роты. Поэтому нужно не стебаться по поводу врага, а тщательно изучать и перенимать опыт ведения современной войны», – сказал генерал.

Он обратил внимание, что в последнее время русские не задействуют интенсивно бронетехнику, применяя ее крайне редко.

«У них идет накопление бронетехники. Если будет сформирована эта группировка в степной зоне Донецкой области, где наши формируют рубежи обороны. Там начинается Днепропетровщина. А там степная зона. Они будут атаковать в другом месте, добиваясь, чтобы мы перебрасывали туда свои резервы. Когда убедятся, что это произошло, будут заводить главные силы в другом месте. Так вот другое место, если выбрать, например, степную зону, то это будет выход на оперативный простор. И это очень опасно», – предупредил Романенко.

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