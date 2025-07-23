Русские берегут технику для выхода на оперативный простор экс-начальник украинского Генштаба

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Украинской армии нужно не стебаться над ВС РФ, а тщательно изучать их опыт

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Львов медиа», заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Ведущая заметила, что украинцы сначала смеялись над ВС РФ, которые начали применять для штурмов позиций мотоциклы, но теперь признают эффективность этой тактики.

«Тактика малых групп, мотоциклеты, багги – все стало эффективным. Силы обороны Украины формируют мотоциклетные роты. Поэтому нужно не стебаться по поводу врага, а тщательно изучать и перенимать опыт ведения современной войны», – сказал генерал.

Он обратил внимание, что в последнее время русские не задействуют интенсивно бронетехнику, применяя ее крайне редко.