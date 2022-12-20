«Русские спровоцировали рост нищих в Британии в четыре раза» – киевский эксперт

20.12.2022  10:18 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Великобритания, Дзен, Общество, Россия, Украина


Великобритания и страны ЕС несут огромные убытки, снабжая оружием и финансами Киев, однако, если Украина падёт, русские пойдут до границ НАТО 1997 года.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Константин Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Великобритания и страны ЕС несут огромные убытки, снабжая оружием и финансами Киев, однако, если...

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«Я не прогнозирую, что России удастся убедить отдельные элементы западного истеблишмента относительно остановки помощи Украине. Запад чётко понял, что Украине нужно помогать, и я думаю, что они будут это делать.

Но меня поразила такая информация: недавно в Киеве был глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский. Он сказал, что в благотворительных церковных организациях Великобритании количество людей, которые обращаются за продовольственной помощью в этом году выросло, страшно сказать, на 400 процентов.

Огромный вклад в это и у войны, развязанной Россией против Украины. Не только она, но война – львиная часть убытков, которые причиняются уже домовладениям и семьям на территории Соединённого королевства. Королевство – это один из показателей», – сказал эксперт.

По его словам, похожая картина наблюдается и в других странах Европы.

«Европе сейчас очень нелегко, но сравните с тем, как нелегко сейчас Украине, которая защищает Европу от этого рашистского нашествия, которое непременно, если бы Украина пала, зацепила бы и Балтию, и Польшу, и Чехию. Вот, помните, как они на НАТО: «Забирайте свои манатки и убирайтесь за линию 1997 года». Тут есть эта цель – возобновить СССР», – сказал Матвиенко.

 

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