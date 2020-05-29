«Русский язык разъединяет Украину, «мова» – соединяет» – Ницой

29.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Все национальные меньшинства должны говорить с украинцами на «мове», поскольку украинский является языком межнационального общения.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил директор Центра стратегических разработок, муж скандальной писательницы-националистки Ларисы Ницой, Андрей Ницой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Языковой вопрос, это один из тех вопросов, которые объединяют нацию. Её разъединяет «языковой вопрос» (сказал по-русски – ред.) Там, где речь о «языке», там начинаются конфликт, как только речь идёт о «мове», исходя из действующего законодательства, украинский язык является государственным и является языком межнационального общения на Украине.

То есть, все национальные меньшинства должны знать украинский язык и пользоваться в общении с нами, украинцами, украинским языком. Конечно, мы уважаем все национальные меньшинства, которые любят Украину, воюют за неё и волонтерствуют», – заявил Ницой.