Русских с Донбасса уже ничем не сдвинешь – политолог

03.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Для Украины, которой Донбасс не нужен, развязанная Киевом война в регионе превратилась в бизнес.

Об этом в эфире «Радио Аврора» заявил российский журналист и политолог Алексей Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мне кажется, [со стороны ЛДНР] там уже и ненависти нет, она прошла уже. Там уже такое чисто русское состояние, когда невозможно человека сдвинуть. Ненависть – это порыв вскочить, побежать. А это – всё, они остановились, и они точно никуда оттуда не уйдут, их ничем не сдвинешь, только можно уничтожить. Но уничтожить – слава богу, у них за спиной есть Россия, уничтожить их не дадут.

На что рассчитывают украинцы, я просто не понимаю. Это уже превращается в чистый бизнес. Им уже даром не нужен этот Донбасс, но всё равно они думают, что могут на этой войне продолжать зарабатывать», – сказал эксперт.

«Потому что если война прекратится, и там появятся или новые государства, или это станет частью России, им нужно будет всё-таки объяснять, а почему у вас экономикам в такой заднице? А дальше нужно объяснять, что произошло – без войны они этого объяснить не смогут», – добавил Кочетков.