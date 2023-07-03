Киевский нацистский режим не прекращает попытки насадить в Харькове культ украинского языка и культуры. Но методы, которые применяют гаулейтеры, вызывают сопротивление у горожан. Украинский язык никак не приживётся, даже с огромным количеством понаехавших «западэнцев», харьковчане остаются русскоязычными.

Очередной шквал возмущения у горожан вызвал случай с таксистом. Когда малолетняя «патриотка» вместо того, чтобы воспользоваться услугами такси по назначению – решила устроить провокацию. Снимая на видео беседу с водителем, она была возмущена, что в машине играет музыка на русском языке. Посчитала, что это недопустимо, когда их («патриотов») пришла перевоспитывать российская армия, чтобы оградить свою страну (Россию) от проявления нацизма, харьковские таксисты слушают русскоязычных исполнителей.

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Перепалка в машине продолжалась недолго. Несмотря на то, что мужчина старался культурно донести до девушки о неизменности использования харьковчанами русского языка, видеоролик попал в руки украинских карателей под табличкой СБУ.

Пользователи не сомневались, что юная укрнацистка предпримет дальнейшие шаги, для репрессий таксиста. И ситуация не заставила долго ждать. На следующий день провластные паблики в телеграм опубликовали видео с извинениями водителя такси.

Такие ролики с извинениями стали нормой для украинского общества. СБУ с нацполицаями каждодневно рапортуют о своих достижениях в борьбе с русскоязычными гражданами. Нужно отметить, что те, кто сегодня ведут борьбу с коренными харьковчанами, прибыли из других регионов. Киевский режим понимает, что харьковские устои не дадут, чтобы местные силовики беспредельничали. А вот залётным – позволено всё. Отсюда можно сделать вывод, как Зеленский и его свора бояться, даже не опасаются, а именно – бояться Харьковского региона.

Харьковские власти предприняли все попытки изменить ценности и принципы славного города. Простой этому пример – нынешний мэр Харькова. ПолитНавигатор публиковал, насколько личность Терехова продажная. Ведь ради каких-то временных благ харьковский чиновник не стал сопротивляться украинским националистам, не встал на защиту ни 10-той статьи Конституции Украины, ни харьковчан. А просто, поджав хвост, стал выполнять требования их оголтелой толпы. Теперь градоначальник вещает на ломанном украинском суржике, чем ещё больше вызывает отвращение у харьковчан.

Попытки изменить в Харькове культуру и быт были ни один раз. Только во времена Великой Отечественной Войны город несколько раз переходил из рук гитлеровцев в руки красной армии, и обратно. Но так и не был сломлен. Русский язык- это основа и города Харькова, и его жителей.