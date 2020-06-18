18.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Крым, нацизм, Образование, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Украина, Цензура
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Русскоязычный пропагандист потребовал от украинизаторов полной компенсации за потерю аудитории


Чтобы не растерять всех русскоязычных, Украине нужно сначала разобраться с внешним врагом, а потом приниматься за языковой вопрос.

Об этом в эфире меджлисовского канала «АРТ» заявил назначенный Киевом на роль одного из представителей «ОРДЛО», бежавший из Донбасса украинский пропагандист Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государство должно задавать стандарты. Грубо говоря, если бы в Израиле не были приняты законы о введении и поддержке иврита, добровольно это могло длиться триста лет, а может три тысячи. На каком-то начальном этапе к механизму должны быть применены усилия», – рассказал в ходе беседы меджлисовский телеведущий Айдер Муждабаев.

«Я абсолютно согласен, я за квоты. Я за то, чтобы украинский язык был единственным государственным, но государственным, а государство – это институт. Но когда мне говорят «и во всех сферах общественной жизни», извините, почему мне должны определять, если государство мне не платит?

В частности, моя редакция. Мы через два года должны уже перейти на украинский язык. А кто мне оплатит переводчиков, создание украинской версии? Кто мне оплатит потерю моей аудитории, которая перейдёт и начнёт читать российские сайты, а не русскоязычный «Остров». Кто-то из принципа, а кто-то из злости», – возразил Гармаш.

«То есть, есть моменты в войне гибридной», – задумался Муждабаев.

«Абсолютно. Давайте разберёмся с внешним врагом, а потом между собой договоримся. Но пока есть, нам и с ними тоже разговаривать надо. Нас же читают и там. А как мы с ними будем, на украинском языке говорить?» – добавил беглый пропагандист.

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