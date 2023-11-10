Ряд старых европейских компаний отказались покидать Россию

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Целый ряд европейских компаний сохранили свои активы на территории России и не хотят их продавать, рассказал в интервью газете «Известия» директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в РФ Олег Прозоров.

«Они сохранили свои активы и не хотят их продавать. Акционеры в разговорах рассказывают, что это семейные компании, которые принадлежат семьям уже несколько поколений. И компании, существующие более 150 лет и прошедшие через многие исторические перипетии, сегодня полагают, что можно подождать 5-10 лет и не отходить от своих планов развития. Они уверены, что ситуация изменится», – сказал Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частных беседах европейские бизнесмены выражают недовольство политикой санкций.

«Многие замечают, что бенефициарами запретов всегда остаются страны, находящиеся за Атлантическим океаном. Это, конечно, вызывает недоумение, и оно, возможно, может перерасти в более жесткую форму», – сказал Прозоров.

Впрочем, он уточняет: хотя бизнесмены и общаются со своими правительствами, вряд ли они могут обеспечить быстрое изменение политики в отношении России.

«Они в формате стандартной работы с правительствами стараются воздействовать на них… Мне кажется, ситуация продолжает оставаться накаленной и, пока не наступит разрядка, какого-то давления бизнес не окажет. Но голоса недовольства слышны», – утверждает Прозоров.