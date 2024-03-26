Рыбарь: надо ликвидировать места наподобие «Садовода»

Иван Добровольский.  
26.03.2024 20:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Коррупция, Криминал, Миграция, Общество, Политика, Россия, Терроризм


Авторы Telegram-канала «Рыбарь» заявили, что необходимо ликвидировать рассадники беззакония, преступности и бесконтрольного ввоза нелегальных мигрантов по типу торгового комплекса «Садовод».

Они считают, что такие места должны быть под полным контролем правоохранительных органов, которые будут пресекать любую преступную деятельность. Кроме того, по их мнению, разбираться необходимо и с их руководством.

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» заявили, что необходимо ликвидировать рассадники беззакония, преступности и бесконтрольного ввоза нелегальных...

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«Заменить меры полицейского характера мерами визового контроля — это не решение мигрантской проблемы. Например, стоило бы ввести круговую поруку в диаспорах (на самом деле, в общинах) и ликвидировать места подобные рынку «Садовод» и прочие аналогичные рассадники криминала. Желательно, вместе с их хозяевами», — подчеркнули на канале.

Рынок «Садовод» уже долгое время считается местом теневых махинаций, связанных с нелегальными мигрантами. Предприятие и его руководителя, бизнесмена Года Нисанова, часто связывают с различными скандалами на фоне подобных преступлений.

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