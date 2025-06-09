С 23 июня спецоперация на Украине становится священной по юридическому факту – Фролов
Украинская православная церковь с 23 июня переходит на нелегальное положение, и у специальной военной операции появится священная миссия спасения верующих от гонений и притеснений СБУ.
Об этом на «Соловьёвских чтениях» в рамках фестиваля «Великое русское слово» заявил эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«23 июня истекает девятимесячный срок, по которому каноническая церковь на Украине должна окончательно отречься от православия – порвать связи с Русской православной церковью, иначе она будет лишена регистрации. Каноническая церковь уже сказала: «нет этому плану» устами митрополитов Антония и Феодосия.
Активный поборник уничтожения УПЦ, глава профильного комитета Верховной рады Никита Потураев заявил, что и в подпольном состоянии УПЦ будет уничтожаться. На квартирные богослужения будут приходить сотрудники СБУ, и у них рука не дрогнет. И в связи с этим нужно сказать две вещи: когда СБУ пойдёт на квартирное богослужение, естественно, те прихожане, что итак ждут русскую армию, будут ждать её ещё больше. Потому что они, как никто другой, прекрасно понимают, что косметические ремонты не изменят украинский проект – украинство является политическим униатством.
И говорить о том, что украинство необратимо, означает признать своё поражение. В этом случае нашим детям уже будет поздно приходить и что-то освобождать. Но пока оно обратимо в лице верующих православной церкви, а этих людей миллионы», – отметил Фролов.
Украинский национализм является примером ненависти и уничтожения всего того, что создавалось на этих землях в течении веков. Это политическое униатство, чьей задачей является уничтожение православия. Поэтому нужно нести верующим послание про национальную идею, про представителей украинского национализма, ставших апологетами русского единства, среди которых Михаил Максимович и Пантелеймон Кулиш.
«Поэтому вместе со специальной военной операцией, которая является священной операцией по спасению православия, должна быть такая же научно-просветительская операция. Потому что те, кто нас ждёт, не верят ни в какие косметические ремонты украинского режима, украинского сепаратизма. Тем более смешными являются заявления о том, что православие на Украине спасёт Дональд Трамп. Его пытались просветить, нанимали адвоката, который пишет серьёзные доклады и направляет в Белый дом. Там их читают и в ответ с ещё с большим усердием ликвидируют УПЦ.
Потому что Дональд Трамп был одним из основатели ПЦУ. И недавно Андрей Ермак ездил на встречу с сенаторами вместе с Виктором Еленским – главой Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести, которая занимается практической реализацией, уничтожения УПЦ.
И только что Трамп сделал ключевое заявление, что недоволен украинскими ударами по нашей ядерной триаде, потому что это мешает склонить Россию к «похабному миру». Но вторую часть его цитаты почему-то не приводят, но звучит она так: жёсткий закон Линдси Грэма готов, и если Россия не остановится, этот законопроект будет принят», – подытожил Фролов.
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