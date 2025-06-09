Украинская православная церковь с 23 июня переходит на нелегальное положение, и у специальной военной операции появится священная миссия спасения верующих от гонений и притеснений СБУ.

Об этом на «Соловьёвских чтениях» в рамках фестиваля «Великое русское слово» заявил эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«23 июня истекает девятимесячный срок, по которому каноническая церковь на Украине должна окончательно отречься от православия – порвать связи с Русской православной церковью, иначе она будет лишена регистрации. Каноническая церковь уже сказала: «нет этому плану» устами митрополитов Антония и Феодосия. Активный поборник уничтожения УПЦ, глава профильного комитета Верховной рады Никита Потураев заявил, что и в подпольном состоянии УПЦ будет уничтожаться. На квартирные богослужения будут приходить сотрудники СБУ, и у них рука не дрогнет. И в связи с этим нужно сказать две вещи: когда СБУ пойдёт на квартирное богослужение, естественно, те прихожане, что итак ждут русскую армию, будут ждать её ещё больше. Потому что они, как никто другой, прекрасно понимают, что косметические ремонты не изменят украинский проект – украинство является политическим униатством. И говорить о том, что украинство необратимо, означает признать своё поражение. В этом случае нашим детям уже будет поздно приходить и что-то освобождать. Но пока оно обратимо в лице верующих православной церкви, а этих людей миллионы», – отметил Фролов.

Украинский национализм является примером ненависти и уничтожения всего того, что создавалось на этих землях в течении веков. Это политическое униатство, чьей задачей является уничтожение православия. Поэтому нужно нести верующим послание про национальную идею, про представителей украинского национализма, ставших апологетами русского единства, среди которых Михаил Максимович и Пантелеймон Кулиш.