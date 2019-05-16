С уходом Порошенко томос превращается в тыкву – Джангиров

16.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Выданный Константинопольским патриархом Варфоломеем Томос для украинской Церкви из-за несовершенной юридическо-правовой базы остаётся «повисшим в воздухе и медленно рассыпающимся из-за устоявшихся договорняков и финансовых потоков в религиозной среде».

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Главновости» высказал киевский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Во-первых, не ликвидируется, как юридическое лицо, Киевский патриархат, и УАПЦ тоже не ликвидируется. Почему? Вот тут важный момент. Потому что, что бы не было прописано в томосе, а он-то достаточно жёсткий документ, он не может учесть всех нюансов, потому что он не может быть уставом с точки зрения законодательства Украины, многие вопросы туда нельзя внести. Поэтому в ситуации взаимодействия структур, часть договорённостей носит неформальный характер, это важно. Эти неформальные договорённости во многом, зачастую противоречат как тексту томоса, так и тому уставу, который предложили турки. К сожалению, это бизнес-бюрократическая структура. Потому что там есть серьёзные финансовые потоки, которые по своим правилам кружатся. Есть иерархия, по своим правилам. Есть договорённости, по своим правилам.

Естественно, когда пробили часы, Порошенко превращается в экс-президента, томос начинает превращаться в тыкву, ну или в термос. Он существует, вроде бы, но все стороны, которые вошли, по-разному интерпретируют те обязательства, которые он на них налагает.

Скорее всего, это приведёт к дальнейшим каким-то расколам, возможно будут искать покровительство у других церквей. Но дело в том, что каких-то возможностей, на самом деле, кроме как к Константинополю или Москве, других нет. Никто не признает другой канонической территории, есть только два варианта», – констатировал эксперт.

Также он отметил, что недавняя социология чётко показывает, что число украинцев, считающих получение томоса достижением Украины, уменьшается.

«После выборов провели социологию КМИС, вы знаете, что тех, кто позитивно относится к томосу, да, они составляют относительное большинство, но их существенно меньше 50%», – резюмировал политолог.