Саакашвили и Савченко не будет в парламенте от Зеленского

30.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Ни Михаил Саакашвили, ни Надежда Савченко не будут представлять партию “Слуга народа” в парламенте, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил глава партии “Слуга народа”, член команды Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала Ньюсван.

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“Я так понимаю, интересует вопрос, будут ли они (Саакашвили и Савченко — ред.) представлять партию “Слуга народу” в парламенте? Нет, не будут, потому что Савченко является действующим народным депутатом — это как минимум ограничение. Что касается Михеила Николозовича, если я не ошибаюсь, он не проходит даже по юридическим нормам, потому что он должен был бы прожить в Украине на протяжении 5 лет”, — сказал он.

С точки зрения Разумкова, у Саакашвили есть своя политическая или общественная деятельность, которой он будет заниматься, а партия “Слуга народа” будет заниматься реализацией задач, озвученных Президентом.

Ранее Разумков заявил, что Саакашвили не может попасть в список ни одной партии, поскольку должен для этого прожить на территории Украины 5 лет.