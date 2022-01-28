Саливон: Украина решает проблему энергодефицита за счёт убийства промышленности

28.01.2022  18:59 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Газ, Дзен, Кризис, Нефть, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
Новости Украины

Промышленные предприятия Украины начали останавливаться из-за дефицита газа и высоких цен на него, что приведет к потере целых отраслей промышленности.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Промышленные предприятия Украины начали останавливаться из-за дефицита газа и высоких цен на него, что...

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«Официально власть никак не ограничивает промышленных потребителей в поставках газа, но она создает такие дивные условия, что промышленность отказывается от него сама и, по сути, даже останавливается, поскольку не в силах платить по 70 гривен, то есть, по два с половиной доллара за кубометр газа.

Очередной жертвой «успешной» энергетической политики государства стала стекольная отрасль, которая на прошлой неделе объявила об остановке сразу трех предприятий. И это явно не финиш – будут останавливаться еще и другие предприятия.

Если погода смилостивится и если удастся и дальше находить деньги на закупку угля в достаточных количествах, может быть, даже этим путем и правда удастся пропетлять. Однако не станет ли эта победа, такая «перемога» – пирровой?», – отметил он.

«Главное – на первом квартале, на самом деле, жизнь никак не заканчивается. Украина и после первого квартала останется газодефицитной и не только газодефицитной – угледефицитной и нефтедефицитной страной. То есть, энергодефицитной страной в полной мере, но только без еще нескольких отраслей промышленности.

Конечно, потеряв эти отрасли промышленности, мы сократим, безусловно, потребление энергии, а значит, станем менее энергодефицитными. Ну, если цель именно такова, в ее достижении определенный оптимизм явно присутствует», – горько иронизирует Сергей Саливон.

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