Саливон: Украина решает проблему энергодефицита за счёт убийства промышленности

Промышленные предприятия Украины начали останавливаться из-за дефицита газа и высоких цен на него, что приведет к потере целых отраслей промышленности.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Официально власть никак не ограничивает промышленных потребителей в поставках газа, но она создает такие дивные условия, что промышленность отказывается от него сама и, по сути, даже останавливается, поскольку не в силах платить по 70 гривен, то есть, по два с половиной доллара за кубометр газа.

Очередной жертвой «успешной» энергетической политики государства стала стекольная отрасль, которая на прошлой неделе объявила об остановке сразу трех предприятий. И это явно не финиш – будут останавливаться еще и другие предприятия.

Если погода смилостивится и если удастся и дальше находить деньги на закупку угля в достаточных количествах, может быть, даже этим путем и правда удастся пропетлять. Однако не станет ли эта победа, такая «перемога» – пирровой?», – отметил он.