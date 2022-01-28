Саливон: Уже в феврале Украине придется отключать четыре энергоблока АЭС

Дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины пытались восполнить за счет полной загрузки атомных блоков, их текущие ремонты откладывались. Теперь в феврале придется останавливать на ремонт сразу четыре блока.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для прохождения зимы впервые загрузили работой 14 из 15 энергоблоков атомных электростанций, благодаря этому и достаточно теплой погоде, благодаря докупке белорусской электроэнергии и довольно активным закупкам недешевого импортного угля, энергосистема пока худо-бедно справляется с прохождением отопительного сезона. Но за все нужно платить», – отметил он.

«Опора энергосистемы на максимальную загрузку атомных электростанций – это довольно рискованный эксперимент. В частности, слишком велика зависимость от аварийного отключения любого атомного энергоблока. До недавних пор везло, но 25 января из системы вылетели сразу два энергоблока, они аварийно отключились, и даже при полной загрузке тепловой генерации потребовалась аварийная помощь из Белоруссии.

А ведь есть еще и технологические возможности атомных энергоблоков. 3 из 14 блоков сейчас уже работают недогруженными, чтобы максимально продлить их топливную кампанию. Понятно, что при этом они работают не на полную мощность. Но их все равно придется останавливать рано или поздно, причем лучше, наверно, рано, потому что по плану второй блок Хмельницкой АЭС должен был идти на капремонт еще 16 января, уже больше полутора недель назад.

Первый блок Ровненской АЭС должен был встать на ремонт 18 января, то есть, ну тоже полторы недели назад. Но оба продолжают трудиться, хоть и в полсилы. Причем блок Ровненской АЭС иногда нагружают на полную силу. Наполовину загружен еще и первый блок Запорожской АЭС, который должен остановиться на средний ремонт 1 марта. Буквально следом должна быть остановка еще и третьего блока Южноукраинской АЭС.

То есть, в ходе текущего отопительного сезона в феврале – начале марта нам светит отключение четырех атомных энергоблоков. Весь отопительный сезон пройти все равно не получится с 14 работающими. А добавится в феврале лишь один на Ровненской АЭС, который должен теоретически выйти из ремонта 10 февраля.

Посмотрим, что получится. При относительно холодной концовке зимы – начале весны энергосистеме на самом деле может стать достаточно нехорошо», – заключил Сергей Саливон.