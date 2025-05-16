«Сами ищите деньги» – Зе-власть спихнула проблемную инфраструктуру на местное самоуправление

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Общие долги за коммунальные услуги на Украине давно превысили сто миллиардов гривен.

Об этом на заседании Верховной рады заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем констатировать, что мы успешно прошли отопительный сезон 24-25 года. И нашей ключевой задачей сегодня является подготовка к следующему отопительному сезону. Мы начали это сразу, без какого-то перерыва. На сегодняшний день у нас, действительно, есть достаточно большая задолженность за газ, она составляет более 100 миллиардов гривен», – сказал вице-премьер, пообещав «сбалансировать проблему».

Также он признался, что крупные долги есть и в других коммунальных секторах.

«По состоянию на 01.04 сумма задолженности по нашему водопроводно-канализационному хозяйству составляет 14,8 миллиарда гривен, задолженность населения всего 9,2 миллиарда гривен, соответственно 62% от общей суммы. На сегодняшний день моратория на стоимость услуг водоснабжения, водоотведения у нас нет, органы самоуправления сами поднимают тарифы своим лицензиатам, было около 400 таких случаев. Отдельно хочу сказать, что основной составляющей сложного финансово-экономического состояния предприятий являются тарифы, мы это понимаем прекрасно», – констатировал Кулеба.

По его мнению, проблемную инфраструктуру нужно просто спихнуть на органы местного самоуправления.