«Сами ищите деньги» – Зе-власть спихнула проблемную инфраструктуру на местное самоуправление
Общие долги за коммунальные услуги на Украине давно превысили сто миллиардов гривен.
Об этом на заседании Верховной рады заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы можем констатировать, что мы успешно прошли отопительный сезон 24-25 года. И нашей ключевой задачей сегодня является подготовка к следующему отопительному сезону. Мы начали это сразу, без какого-то перерыва.
На сегодняшний день у нас, действительно, есть достаточно большая задолженность за газ, она составляет более 100 миллиардов гривен», – сказал вице-премьер, пообещав «сбалансировать проблему».
Также он признался, что крупные долги есть и в других коммунальных секторах.
«По состоянию на 01.04 сумма задолженности по нашему водопроводно-канализационному хозяйству составляет 14,8 миллиарда гривен, задолженность населения всего 9,2 миллиарда гривен, соответственно 62% от общей суммы.
На сегодняшний день моратория на стоимость услуг водоснабжения, водоотведения у нас нет, органы самоуправления сами поднимают тарифы своим лицензиатам, было около 400 таких случаев. Отдельно хочу сказать, что основной составляющей сложного финансово-экономического состояния предприятий являются тарифы, мы это понимаем прекрасно», – констатировал Кулеба.
По его мнению, проблемную инфраструктуру нужно просто спихнуть на органы местного самоуправления.
«Мы думаем, как выходить из сложной ситуации, и одним из решений является передача соответствующих структур органам местного самоуправления для того, чтобы они непосредственно работали дальше с развитием этой отрасли», – резюмировал вице-премьер.
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