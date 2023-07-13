Саммит НАТО закончился провалом для Тихановской

Фото грустного и одинокого Зеленского, не получившего на саммите НАТО, по сути, ничего, уже стало мемом. Тихановская была не столь выразительна, но и для нее присутствие на форуме было разочаровывающим.

Первоначально сообщалось, что беглая белорусская оппозиционерка выступит на одном из круглых столов Общественного форума НАТО и на мероприятиях, организованных «Атлантическим советом». Говорилось и о двух сайд-ивентах, организованных ее офисом и совместном завтраке с женщинами — министрами обороны и иностранных дел стран НАТО.

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В итоге саммит уже завершился и известно лишь о трех мероприятиях – встрече с американскими сенаторами, одном сайд-ивенте и завтраке с женщинами-министрами.

Встреча с сенаторами состоялась еще 10 июля, до саммита, и была событием, в общем-то, заурядным. Пришли парламентарии, посидели в офисе, поговорили. Пресс-релизы о таких встречах можно писать под копирку, повестка стандартная, разве что актуальные темы «Вагнера» и ТЯО добавились. Не исключено, что во время встречи американцы дали Тихановской очередные «ценные указания», но в пресс-релизе об этом, понятно, не напишут.

Что касается встречи с «министерками», то тут вообще ничего интересного. Покушать дали, пофотографироваться с почтенной публикой – тоже. Даже произнести короткий спич с общими словами. Вот и весь ее результат. Серьезные решения на таких «гендерных» завтраках не принимаются.

Самым интересным получился сайд-ивент. Тут Светлана отожгла по полной, вот только аудитория подкачала, да и слова ее на участников саммита впечатления, мягко говоря, не произвели. Сайд-ивент – это, как понятно из перевода, мероприятие «боковое», то есть второстепенное и вообще не имеющее отношения к основной программе саммита.

Пока серьезные люди собрались в Вильнюсе для того, чтобы решать свои серьезные вопросы, Тихановская примостилась где-то сбоку и пыталась привлечь к себе внимание.

Пыталась старательно, наговорила много. Пообещала после прихода к власти денонсировать все договоры, подписанные Лукашенко после 2020 года, выйти из ОДКБ, Союзного государства и ЕАЭС, восстановить хорошие отношения со всеми соседями и, особенно, с Украиной. Но самое резонансное заявление – это предложение начать сотрудничество между НАТО и «демократической Беларусью» уже сейчас – в рамках программы «Партнерство во имя мира».

Она вообще в этот момент отдавала себе отчет, куда пришла и о чем говорит?

То, что она назвала «Демократической Беларусью», это не более чем разрозненный конгломерат сбежавших из Белоруссии националистов и либералов, которые регулярно грызутся между собой, попадают в коррупционные скандалы и стремительно теряют остатки популярности на Родине.

Их еще как-то мог подкармливать Евросоюз и США, но НАТО – это про другое. НАТО – это, в первую очередь, союз военный, а «Партнерство во имя мира» – программа его сотрудничества исключительно с государствами, а не с мутными эмигрантскими тусовками. Просто потому, что это сотрудничество в военной сфере.

Может быть, Тихановская хотела так намекнуть на то, что готова способствовать достижению военных целей НАТО в отношении Белоруссии. На нее, конечно, похоже, но альянс, если и вынашивает планы агрессии против России и ее союзницы, то делает это тихо и с большой опаской.

Конечно, для военной разведки против своей страны НАТО белорусских змагаров использует давно, особо этого не скрывая и боевиков для полка Калиновского и прочих «хоругвей» тоже тренирует. Но это совсем не то же самое, чем взять и заявить о военном сотрудничестве с, пусть и формальным, но лидером оппозиции. К тому же никакой военной силы у этого лидера нет. Даже полк Калиновского относится к Тихановской весьма прохладно.

Первый сайд-ивент был не особо представительным по составу участников, а второго, похоже, не было вовсе. Тихановская, строившая на саммит большие планы, так и осталась где-то сбоку, на его обочине. Но для чего-то такие заявления все-таки делались?

Может, сама бывшая домохозяйка интеллектом и политическим опытом не блещет, но в ее окружении не все дураки, да и сопредельные спецслужбы там в свои игры играют. Так что, похоже, ставка была, но она не сыграла. Ставка на прием Украины в НАТО. Тут уже началась бы резкая эскалация конфликта и расширение его территории.

И в этой логике желание объявить, наконец, Тихановскую «лидером демократической Белоруссии» и вкатить ее на натовских танках в Минск выглядело даже закономерно. Но вильнюсский саммит оказался неудачным для предателей. Сегодня – явно не день Зеленского и Тихановской.