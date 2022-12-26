Саммит СНГ: торговля в рублях и русский язык

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Товарооборот между Россией и странами СНГ увеличился в текущем году на 6,6%, есть основания рассчитывать, что по итогам года он достигнет 100 млрд долларов.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все это происходит на фоне непростой ситуации, вызванной волатильностью на глобальных рынках, неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой, а также санкционным давлением со стороны некоторых стран. Страны СНГ стали более активно переходить во взаимных расчетах на национальные валюты. По линии Содружества предпринимались скоординированные меры, нацеленные на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета, самостоятельности, наращивание совместного промышленного производства и научного потенциала», – сказал Путин.

Он с удовлетворением констатировал сохранение единого культурно-гуманитарного пространства в СНГ.

«Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценностей и традиций – и, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства. Напомню, что ранее на одном из саммитов мы приняли решение провести в странах Содружества в 2023 году Год русского языка. Я хотел бы поблагодарить вас всех за поддержку этой инициативы», – сказал Путин.

В ответном слове председательствовавший в СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значение создания новых логистических коридоров.

«Нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ. Здесь особое значение приобретают международный коридор «Север – Юг», важной транспортной артерией в котором выступает железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран. Мы знаем, что и Российская Федерация проявила практический интерес к реализации этого проекта. Естественно, это приветствуется», – сказал Токаев.

Он также подчеркнул, что «роль русского языка не может подвергаться какому-либо сомнению», и сообщил, что Казахстан выступает с инициативой по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка.

В саммите приняли также участие лидеры Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии, Узбекистана и премьер-министр Армении.